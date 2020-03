Buddy Vedder geniet niet van het gebruik van sociale media. In gesprek met VIVA vertelt de acteur en Wie is de Mol?-deelnemer dat hij het ziet als een "moetje".

"Ik post vrij weinig, want ik vind mezelf niet zo boeiend, maar het is dom om je socials weg te doen", aldus de 25-jarige presentator in gesprek met het blad.

Via sociale media krijgt Vedder mee wat mensen van hem vinden. Hoewel hij er lang niet altijd op let, heeft hij sinds hij in Wie is de Mol? zit toch zo af en toe de neiging te gaan kijken wat de reacties zijn. "Door Wie is de Mol? ben ik bij een heel nieuw publiek bekend. En dan lees ik wel wat er wordt gezegd. Soms raakt het me, vooral als ik niet in de stemming ben, maar soms lach ik erom. Dan denk ik: als je dit zegt, ken je mij niet."

In 2015 begon Vedder als een van de vaste castleden van Goede Tijden, Slechte Tijden, destijds moest hij erg wennen aan de aandacht die hem dat opleverde. Om daarmee om te leren gaan ging hij in gesprek met een psycholoog. "Ik kon niet meer m'n shirt uittrekken in de kroeg en er boven m'n hoofd rondjes mee draaien. Dat gevoel dat je altijd bekeken wordt, daar moest ik aan wennen."

Van de psycholoog leerde hij dat hij niet iedereen te vriend kan houden. "Zeker niet als je op televisie komt. Je krijgt hoe dan ook haatreacties, hoe lief je ook bent. Al doe je alleen maar goededoelenwerk. Je kan het nu eenmaal nooit iedereen naar de zin maken. Ik doe wel m'n best. Ik durf te wedden dat als je mijn collega's belt, negentig procent zal zeggen: Buddy is een leuke gast. Als je maar blij bent met wat je ziet als je in de spiegel kijkt."