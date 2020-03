Schrijfster Annejet van der Zijl dankt haar onafhankelijkheid aan het feit dat ze op de basisschool in Friesland gepest werd. Daardoor is Van der Zijl ongevoelig voor groepsdruk, vertelt ze maandag in gesprek met de Volkskrant.

"Wanneer je het pesten overleeft, ontwikkel je een prettige onafhankelijkheid", aldus Van der Zijl. "Nog steeds ben ik ongevoelig voor groepsdruk. Als iedereen roept dat het A is, denk ik er nog eens rustig over na of het niet B kan zijn. Ik ben niet zo gevoelig voor mode of trends."

De 57-jarige auteur van onder meer Sonny Boy en het Boekenweekgeschenk voor de Boekenweek van 2020 werd naar eigen zeggen gepest omdat ze in een Leeuwardse arbeidersbuurt uit een intellectueel gezin kwam en haar best deed op school. Dat werd uitsloverig gevonden.

Nog steeds heeft de inmiddels in Noord-Holland wonende Van der Zijl een grondige hekel aan het Luwadders, het Friese dialect dat in Leeuwarden wordt gesproken. In dat dialect noemt men een kind dat zijn best doet op school een 'suurtsje'.