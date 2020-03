Voor Wibi Soerjadi stond zijn vijftigste verjaardag in het teken van familie, vrienden en Disney. In een voor bezoekers gesloten Disneyland Paris werd de pianist, die een groot Disney-fan is, Abraham.

Hoewel de pianist al veel heeft meegemaakt in zijn leven, is het vieren van zijn verjaardag in Disneyland Paris wel het hoogste dat hij tot nu toe heeft bereikt, vertelt hij aan NU.nl: "Ik heb er nauwelijks van kunnen slapen!"

Moeite met ouder worden, heeft Soerjadi dan ook niet. "Leeftijd is maar een getal. Je moet het leven vieren, dat is veel belangrijker om bij stil te staan."

Soerjadi werd door Disney uitgenodigd om zijn verjaardag in het attractiepark te vieren. Een etentje met zijn familie in hetzelfde restaurant als tijdens zijn allereerste bezoek aan het attractiepark, hoorde daar ook bij. Het diner werd afgesloten met een speciale lichtshow waarin vrienden en familie Soerjadi om 0.00 uur feliciteerden met zijn vijftigste verjaardag. "Absoluut kippenvel", aldus de pianist.

Naast familie en vrienden kon ook een speciaal geselecteerd groepje fans bij de bijzondere verjaardag van de pianist aanwezig zijn. "Dat was heel bijzonder. Als dank heb ik ze op een miniconcert getrakteerd", vertelt Soerjadi.

Naast de bijzondere lichtshow werd Soerjadi ook getrakteerd op gepersonaliseerde cadeaus van kunstenaars Arjan Boeve en Bram Reijnders.

Hoewel de Disney-fanaat graag souvenirs meeneemt van zijn bezoeken aan het attractiepark, slaat hij dat dit jaar even over. "Ik heb me nog nooit zo jarig gevoeld. Het was letterlijk climax op climax. Ik moet het nog allemaal even zien te verwerken."