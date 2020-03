Wesly Bronkhorst heeft een nieuwe vriendin. In gesprek met Shownieuws vertelt de 37-jarige volkszanger dat hij haar al enige tijd kent, maar dat de vonk recentelijk is overgeslagen.

Bronkhorst zegt dat zijn nieuwe vriendin werkt bij een evenementenbureau waar hij veel voor heeft gewerkt. Zodoende leerden de twee elkaar zo'n acht jaar geleden kennen.

"We waren altijd goed bevriend en konden lachen met elkaar", aldus Bronkhorst. De vonk sloeg over na zijn concert in AFAS Live in oktober 2019. "Ik was toen vrijgezel en een paar dagen later zijn we een hapje gaan eten. Toen kon ik eindelijk aan iemand vertellen hoe ik die volle zaal ervaren heb."

In augustus liep de vorige relatie van Bronkhorst ten einde. Uit een andere relatie heeft de zanger een dochter.

Bronkhorst begon zijn carrière in Café Bolle Jan van de familie Froger. Sinds 2002 treedt hij op op festivals, gala's en bedrijfsfeesten. In 2017 vierde de zanger zijn vijftienjarige artiestenjubileum in een uitverkocht Concertgebouw in Amsterdam.