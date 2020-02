Rapper Willie Wartaal ziet de gebroken enkel die hij opliep bij een optreden op Koningsdag in 2018 achteraf als een grote zegen.

De blessure zorgde ervoor dat de rapper bijna drie maanden uit de running was. In die periode dacht hij na over wat hij wilde met zijn leven en kwam hij tot de conclusie dat hij een soloplaat wilde maken.

"Met de groep (De Jeugd van Tegenwoordig, red.) brengen we elke twee jaar een album uit", zegt Wartaal in Het Parool. "Maar ik maak zo veel meer. Toch had ik altijd smoesjes om die liedjes voor mezelf te houden. Ik was onzeker of ze wel goed genoeg waren. Of ik dacht dat ze De Jeugd in de weg zouden zitten. Terwijl Freddy (Tratlehner, red.) en Pepijn (Lanen, red.) wel andere projecten doen. Pepijn schrijft boeken, Fred heeft die hele shit met dat koken. Man, ik ben zo blij met mijn eigen muziek. Als het uitkomt, is het er pas echt."

De rapper denkt dat hij het zonder gebroken enkel niet had aangedurfd om zelf een album te maken. "Ik was mijn verlangen misschien onbewust aan het wegdrukken. Ik bedoel: alles gaat ook gewoon goed. Het is niet dat ik de hypotheek niet meer kon betalen. Er leek me dus geen noodzaak. Maar die was er juist wel. Dit was het enige dat ik nog wilde veranderen aan mijn leven. Dit album voelt als een nieuw begin. Ik kan weer bouwen. Die valpartij is een honderd procent blessing geweest."

Willie Wartaals plaat Enkelbangers verschijnt vrijdag.