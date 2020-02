Bridget Maasland heeft voor het eerst na haar breuk met André Hazes een uitgebreid interview gegeven. De presentatrice vertelt onder meer dat ze voor het eerst in haar leven dacht de ware te hebben gevonden.

"Na de eerste heftige verliefdheid landde ik wel weer met beide benen op de grond, maar ik dacht het echt", vertelt Maasland vrijdag in De Telegraaf.

"Voor het eerst in mijn leven dacht ik: dit is hem! Daarvoor dacht ik weleens: dit moet hem zijn. Dat was toch iets anders."

Maasland wist het zeker bij hun eerste echte afspraak, half november 2019. "Daarvoor hadden we alleen geappt nadat ik bij zijn concert was geweest, een maand daarvoor. We hadden meteen zulke fijne en mooie gesprekken."

Sommige mensen dachten dat de presentatrice had gestookt in de relatie tussen Hazes en Monique Westenberg, die donderdag lieten weten inmiddels weer samen te zijn. Volgens Maasland is daar niets van waar en waren Hazes en Westenberg destijds al maanden uit elkaar.

Om valse verhalen te voorkomen, besloot Maasland daarom een brief te schrijven naar Hazes' ex. "Gewoon de waarheid, mijn verhaal, in plaats van wat je las. Nee, ze heeft niet gereageerd en dat hoefde ook niet van mij. Ik wist dat Dré en zij goed met elkaar omgingen en dat het goed ging met Dreetje (André, de zoon van Hazes en Westenberg, red.). Dat was het allerbelangrijkste."

Stel deelde gezamenlijke foto

Zowel Westenberg als Hazes liet donderdag middels een gezamenlijke foto weten weer bij elkaar te zijn.

Hazes en Westenberg waren sinds 2014 een stel. In oktober 2016 kregen ze hun zoon André. In de zomer van 2018 lasten ze een relatiepauze van ongeveer een maand in.

In november 2019 lieten ze weten hun relatie opnieuw te hebben verbroken. Kort daarop maakte Hazes bekend een relatie te hebben met Maasland.