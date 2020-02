Nadat André Hazes donderdagavond met een foto en een romantische liedtekst heeft laten weten weer samen te zijn met Monique Westenberg, heeft zij vrijdag dezelfde foto gedeeld. De 43-jarige Westenberg noemt haar 26-jarige vriend in het bijbehorende bericht "een ster".

"Ik ben jouw steen, jij bent mijn ster", schreef Westenberg bij de foto.

Hazes liet donderdag in een bericht op Instagram weten weer samen te zijn met Westenberg. De zanger deelde een romantische foto van hem en zijn vriendin.

Bij de foto plaatste Hazes de tekst van het nummer Faithfully van Journey, waarin wordt gezonden dat een relatie met een muzikant niet altijd makkelijk is. "They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line it's been you and me. And lovin' a music man ain't always what it's supposed to be. Oh, girl, you stand by me. I'm forever yours", aldus Hazes.

Hazes en Westenberg waren sinds 2014 een stel. In oktober 2016 kregen ze hun zoon André. In de zomer van 2018 namen lasten ze een relatiepauze van ongeveer een maand in.

In november 2019 lieten zij weten hun relatie opnieuw te hebben verbroken. Kort daarop maakte Hazes bekend een relatie te hebben met presentatrice Bridget Maasland.