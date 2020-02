Frankie Muniz, bekend van zijn hoofdrol in de sitcom Malcolm in the Middle, is getrouwd. De acteur trouwde op 3 oktober in het geheim met voormalig model en presentatrice Paige Price, kan People vrijdag bevestigen.

De twee vierden op 21 februari een groter feest met vrienden. Die dag was het precies vier jaar geleden dat ze elkaar ontmoetten.

"Elk moment van die dag was perfect", vertelt de 34-jarige acteur. "Vanaf het moment dat we samen wakker werden en uit enthousiasme samen op het bed sprongen, tot het hand in hand met mijn beste vriendin naar het altaar lopen. Alles was helemaal zoals wij het leuk vonden. Het was echt de beste dag van mijn leven."

Muniz vroeg zijn vrouw in november 2018 ten huwelijk. Samen zijn ze eigenaar van een winkeltje in de Amerikaanse staat Arizona dat gespecialiseerd is in olijfolie en azijn. Price is verantwoordelijk voor de inkoop en de online activiteiten van de winkel, Muniz houdt zich bezig met de administratie van hun bedrijf.