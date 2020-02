Prinses Alexia laat zich van een hele andere kant zien, Monique Westenberg neemt André Hazes weer terug en Matthijs van Nieuwkerk verrast met persoonlijke angsten. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Je teen stoten tegen een tafeltje, je vinger die tussen de deur blijft zitten of een dure vaas die je uit je handen laat vallen: we kennen allemaal wel zo'n moment waarop je even niet anders kan dan de longen uit je lijf schreeuwen.

De woede, de pijn, de teleurstelling in jezelf komen allemaal in drie tellen voorbij en als dat eenmaal allemaal geuit is, kun jij weer verder met je dag.

Als prinses blijkt dat toch een beetje anders te gaan: Alexia liet deze week haar skistokken uit haar handen vallen en uitte daarbij een scheldwoord.

Alexia Juliana Marcela Laurentien, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, blijkt ook maar een mens! Zittend op een skiliftje is het moeilijk nog even terug te gaan voor je stok en dan is het heel logisch dat er tot twee keer toe iets uit je mond komt wat je misschien beter niet kan zeggen met een tiental fotografen voor je neus.

De meeste mensen lijken er wel om te kunnen lachen, maar als ouder hoor je je dochter toch liever niet dergelijke woorden gebruiken. Het zal de prinses dan ook een fiks gesprek hebben opgeleverd met haar ouders.

Niet alleen Alexia was onderwerp van gesprek, ook de jas van Amalia werd uitgebreid beoordeeld: want was het nou een echte bontkraag? Goed oplettende fans zagen meteen dat de jas van een merk was waar gewerkt wordt met vossenbont en dat zorgde voor vraagtekens.

Iedereen kan opgelucht ademhalen: Amalia droeg géén bont. De jas was speciaal voor haar afgewerkt met een neprandje.

Alsof er nooit een Bridget is geweest

Maandenlang werden we overspoeld met berichten en foto's van twee mensen die hun handen niet van elkaar af konden houden. Ze waren 'soulmates' ze gingen samen oud worden en er werd al samengewoond alsof er nooit iets anders was geweest.

Nu zijn we in de entertainmentindustrie niet vies van een beetje liefde en kunnen we wat romantiek echt wel waarderen, maar bij André Hazes en Bridget Maasland keerde iedereen zich tegen hen.

Dat kostte hun relatie uiteindelijk de kop, zo was het officiële verhaal. Want als je constant kapot wordt gemaakt op sociale media en de hele tijd eraan herinnerd wordt dat niemand het met je relatie eens is, is het moeilijk volhouden.

Achter de schermen leek er toch meer aan de hand: als je vriend het wel héél goed kan vinden met zijn ex en zelfs een gezamenlijk wc-bezoekje normaal wordt gevonden, ben je dan nog wel zo zeker van je relatie?

Deze week kregen we het verlossende woord: na een korte, hartstochtelijke romance met Bridget, was André nu weer thuis, bij zijn Monique. "Ik ben voor altijd de jouwe", stond in het tekstje dat André plaatste bij een foto van hem en de moeder van zijn kind.

Wat er nu precies voor overlap heeft plaatsgevonden tussen de twee dames zullen we nooit weten en voor Monique lijkt het weinig uit te maken. Zij heeft André alweer helemaal in haar armen gesloten.

Ook (tv-)helden kennen angsten

Nog ongeveer een maandje en televisieminnend Nederland moet het doen zonder Matthijs van Nieuwkerk in zijn rode De Wereld Draait Door-decor. De presentator kondigde onlangs aan naar de zaterdag te willen verhuizen en neemt na ruim veertien jaar afscheid van zijn vaste plekje aan tafel.

Het leek erop alsof we alle meest memorabele momenten al gehad hadden, maar Matthijs ging er deze week toch nog overheen: met Erik Scherder besprak hij zijn grootste angsten en wist volgens recensenten en Twitteraars nog weer te bevestigen waarom hij een tv-held genoemd wordt.

Matthijs en Erik bleken allebei flinke fobieën te hebben: de presentator durft de snelweg niet op en Erik was eens zo geschrokken van een negatieve recensie dat hij een feestje snel verliet toen hij hoorde dat de maker daarvan aanwezig was.

Op sociale media werden de twee heren geprezen voor hun openheid en eerlijkheid. En in zijn eigen studio werd Matthijs nog eens overvallen door twee YouTubers die hem een gouden afstandsbediening overhandigden als 'oeuvreaward'.

Hoe blij Matthijs echt was met laatstgenoemde is de vraag, maar zeker is dat heel veel mensen hun vaste doordeweekse avond zullen gaan missen.