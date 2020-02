Paul Haenen vindt dat er niet te veel angst moet zijn voor grensoverschrijdend gedrag in de liefde. Dat vertelt hij vrijdag in een interview met de Volkskrant.

In het interview vertelt de acteur en cabaretier over hoe hij zijn huidige echtgenoot, Dammie van Geest, in 1972 ontmoette. Beide mannen waren dronken en Haenen werd handtastelijk. Haenen: "En hoewel Dammie toen nog een vriendin had, ging hij daarin mee."

"Toen ik in Amsterdam werd afgezet, is Dammie met mij mee naar binnen gegaan. Dat is nu 47 jaar geleden. Dus ja, mensen moeten in het #MeToo-tijdperk ook weer niet te bang zijn om grensoverschrijdend gedrag te vertonen."

Haenen nuanceert vervolgens: "Er zijn ook leraren die iets met een leerling krijgen en dat mag absoluut niet, daar ben ik het mee eens, maar je hebt er die jaren later samen nog steeds gelukkig zijn. Je moet ook weer niet te veel in regeltjes denken."

'Eerste seksuele ervaring niet prettig'

In het gesprek vertelt de acteur verder over zijn eerste seksuele ervaring, met de man die als een van de weinigen wist over Haenens geaardheid. "Het was geen prettige ervaring", vertelt de cabaretier. "Want hij had wel een soort macht over me, omdat hij zoveel ouder was en omdat ik me had prijsgegeven, terwijl verder op mijn broer na nog niemand het wist."

"Er zat geen liefde bij", gaat Haenen verder. "Maar goed, ik had er zelf voor gekozen. Op een oude fiets moet je het leren en ik was er tenminste doorheen."

"Soms wíl je ook je grenzen verleggen", zegt Haenen. "Ik had er [...] toch geen spijt van dat ik het had gedaan. Op een gegeven moment kun je beter gewoon seks hebben dan eindeloos te wachten op de ideale vriend."