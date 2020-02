André Hazes liet donderdagavond via een foto en een romantische liedtekst weten weer samen te zijn met Monique Westenberg. De twee kregen in 2014 een relatie en bezegelden hun liefde met een zoon, die ze eveneens André noemden. Het stel kende veel hoogtepunten, maar ging ook meermaals uit elkaar.

De 26-jarige Hazes en 43-jarige Westenberg leren elkaar in 2014 kennen via Facebook. Ze was bekend met een meisje dat Hazes kende, waardoor de zanger haar foto zag. "Ik was verkocht", vertelt hij in gesprek met het AD.

Hij stuurt haar een berichtje, met daarin de vraag of ze met hem uit eten wil. "Aangezien ik zestien jaar jonger ben, antwoordde Monique: 'Wil jij dan een kindermenu?'"

De twee worden die avond al "smoorverliefd". "Na vier maanden woonden we al samen."

De zanger is pas twintig jaar als hij Westenberg leert kennen en het is zijn eerste vaste vriendin. "Ik had nooit eerder tegen een vrouw gezegd: 'Ik hou van jou.'"

2016: Komst van zoon André

In oktober 2016 wordt hun liefde bezegeld met de komst van zoon Andreas Martinus Hazes (roepnaam André).

"Alle clichés zijn waar, we zijn dolgelukkig, zijn ontzettend trots en kunnen ons nu al geen leven meer voorstellen zonder ons kleine wonder", laat het stel weten aan Nederlandse media, waaronder NU.nl.

Anderhalf jaar later kondigt het stel aan een relatiepauze te nemen, omdat het "niet zo lekker gaat" tussen de twee. Het drukke werkleven van Hazes zou hiervoor de boosdoener zijn, zo legt hij uit tegenover Shownieuws. "Ik denk dat er gewoon te veel is gebeurd. We hebben zo veel meegemaakt in korte tijd. En ik ben misschien ook een beetje verdwaald geraakt in deze wereld. Ik vind mijn werkleven gewoon heel erg leuk."

Slechts een maand later, in mei 2018, vinden Hazes en Westenberg elkaar weer. Tijdens een vakantie hebben ze aan hun relatie gewerkt en "pakken ze de draad langzaam weer op". Tevens neemt de zanger die zomer op doktersadvies wat rust.

De zanger leert zichzelf tijdens deze periode beter kennen. "Wat wilde ik nu echt in dit leven? Alleen maar werken of oud en gelukkig met Monique worden? Al snel wist ik dat dat het laatste zou zijn", vertelt hij aan Story.

"Natuurlijk wist ik dat daarvoor ook al, maar je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt." Ook een toekomstig huwelijk met zijn vriendin ziet Hazes wel zitten.

André Hazes en Monique Westenberg bij de presentatie van Westenbergs kinderboek. (Foto: BrunoPress)

November 2019: Relatie komt (weer) ten einde

Zo ver komt het niet. In november 2019 kondigen de twee aan dat hun relatie wederom tot een eind is gekomen. "De breuk dateert al van enige maanden geleden, maar zij hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan", staat er in een verklaring die namens de zanger wordt verstuurd.

Het management van Hazes zegt in de verklaring dat de zanger en zijn ex-vriendin hun zoon centraal zetten. "Hun voornaamste levensdoel is het geluk van André Hazes Jr. en daar zal alles om blijven draaien."

Westenberg laat al snel weten dat Hazes gevoelens heeft voor een ander. Het verstuurde persbericht noemt ze "pijnlijk".

"Afgelopen week hebben wij een goed gesprek gehad waarna wij toch besloten definitief een punt achter onze relatie te zetten", zegt Westenberg. "De reden hiervan is omdat er geen afspraken gemaakt kunnen worden over bepaalde eigenschappen die nodig zijn om niet alleen als artiest, maar ook als gezin balans te hebben."

Al snel blijkt dat de 'andere vrouw' van Hazes Bridget Maasland is. Het nieuwe koppel bevestigt dit aan Shownieuws. De relatie is nog pril, maar ze zien elkaar veel, laat hun management destijds aan NU.nl weten.

De relatie wordt al gauw serieuzer. De twee maken samen meerdere romantische reisjes en Hazes noemt Maasland zelfs zijn "soulmate". Andersom zegt de presentatrice dat hij de "liefde van haar leven is". Ook willen ze in 2020 samenwonen.

Een van vele de verliefde kiekjes van André Hazes en Bridget Maasland. (Foto: Instagram/Bridget Maasland)

Februari 2020: Hazes verbreekt relatie met Maasland

In februari komt er onverwacht een eind aan hun relatie. "Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten", bevestigen de twee.

Tijdens Hazes' vakantie naar Curaçao, waar zijn ex Westenberg ook was, zou alles nog goed zijn gegaan, maar bij thuiskomst hebben de twee gezamenlijk besloten een punt achter hun relatie te zetten, aldus Maasland.

Wegens de gezamenlijke vakantie van Hazes en Westenberg, waar de twee exen veelvuldig samen worden gezien, gaan er al snel geruchten dat zij hun relatie weer nieuw leven hebben ingeblazen.

Dat wordt door de Hazes op 27 februari bevestigd. Bij een foto van hun twee samen plaatst Hazes de tekst van het nummer Faithfully van Journey.

"They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line it's been you and me. And lovin' a music man ain't always what it's supposed to be. Oh, girl, you stand by me. I'm forever yours", aldus Hazes.