André Hazes laat donderdag in een bericht op Instagram weten weer samen te zijn met Monique Westenberg. De zanger deelt een romantische foto van hem en Westenberg.

Bij de foto plaatst Hazes de tekst van het nummer Faithfully van Journey.

"They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line it's been you and me. And lovin' a music man ain't always what it's supposed to be. Oh, girl, you stand by me - I'm forever yours", aldus Hazes.

Hazes en Westenberg waren sinds 2014 een stel. In oktober 2016 werden ze ouders van zoon André. In de zomer van 2018 namen ze een relatiepauze van ongeveer een maand.

In november 2019 lieten zij weten opnieuw uit elkaar te zijn. Kort daarop maakte Hazes bekend een relatie te hebben met presentatrice Bridget Maasland.

Het bericht op Instagram waarmee André Hazes bevestigt weer samen met Monique Westenberg te zijn. (Foto: Instagram/André Hazes)

Maasland en Hazes waren drie maanden samen

Op 17 februari werd bekend dat Maasland en Hazes een eind aan hun relatie hebben gemaakt, nadat ze drie maanden samen waren.

Geruchten dat de relatie voorbij was, ontstonden op 14 februari (Valentijnsdag), toen de twee geen liefdevolle berichten over elkaar deelden op sociale media. Het stel deelde daarvoor geregeld foto's van elkaar.

Hazes en Westenberg waren de afgelopen tijd samen op Curaçao. Toen ontstonden er geruchten dat de twee hun liefde nieuw leven hadden ingeblazen, onder meer omdat zij samen werden gezien.