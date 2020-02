Hugo Kennis is donderdag bijna gestikt tijdens de opnames van 5 Uur Live. De televisiekok bereidde een Japans gerecht en kreeg hierbij per ongeluk een stukje norivel (gedroogd zeewier) in zijn keel.

Kennis vertelde in RTL Boulevard dat hij een stukje norivel aan zijn vinger had zitten en dit wilde wegblazen. Toen hij hierbij inademende, kwam het terecht in zijn luchtpijp. "Ik probeerde het weg te slikken, tot ik geen lucht meer kreeg."

De televisiekok, ook bekend van programma's op 24 Kitchen, probeerde het stukje los te krijgen door zich tegen het aanrecht te stoten. Achter de schermen heeft een collega de heimlichgreep op hem toegepast en raakte het zeewier na vijf pogingen uit zijn keel.

"Ik ben out gegaan, maar na een half uurtje was ik er weer", aldus Kennis. "Het gaat inmiddels weer stukken beter."