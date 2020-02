De Canadese overheid gaat niet langer betalen voor de beveiliging van prins Harry en Meghan Markle. Het koppel wordt sinds november door de Canadese politie beveiligd, maar de overheid staat hier vanaf 31 maart niet meer voor in, meldt CBC News donderdag.

De overheid trekt de financiering in van de beveiliging van het paar, wanneer zij komende maand een stap terug doen in hun koninklijke plichten. De beveiliging door de RCMP, oftewel de federale en de nationale politie van Canada, komt dan te vervallen.

De Duke of Sussex en de Duchess of Sussex kondigden in januari aan niet langer de rol van 'senior lid' binnen het koningshuis te willen vervullen. Het stel liet weten hierbij ook van plan te zijn financieel onafhankelijk te worden.

Enkele dagen geleden kwam ook naar buiten dat Markle en prins Harry hun koninklijke merknaam Sussex Royal laten vallen. Over het gebruik van die naam was het stel al enige tijd in discussie met adviseurs en leden van het Britse koninklijk huis.

Officieel behoudt het stel hun formele titels, maar ze zullen deze niet meer gebruiken.