Miss Montreal wil na het overlijden van haar stiefvader vooral nog liever zijn voor de mensen om haar heen. In gesprek met NU.nl zegt ze dat ze zich er bewuster van is geworden dat elke dag de laatste kan zijn.

"Ik was altijd al wel van 'pluk de dag', maar ik ben me nu wel nog bewuster van de dood geworden", vertelt ze. "Ik wil graag nog liever zijn voor de mensen om me heen dan ik al was, omdat je nooit weet hoeveel tijd je nog samen hebt. Ik hoop gewoon dat ik een prettig mens ben voor mijn omgeving."

Sanne Hans, zoals Miss Montreal eigenlijk heet, verloor vorig jaar haar 'bonusvader', die vijftien jaar samen was met haar moeder, aan de gevolgen van kanker. De 35-jarige zangeres kon zich er een tijd niet toe zetten om nieuwe muziek te schrijven, maar verwerkte de emoties uiteindelijk toch in nieuwe liedjes.

"Ik wilde vooral mijn familie niet voor het hoofd stoten bij het schrijven over mijn bonusvader. Ik wilde gewoon niet dat ze zouden schrikken", legt de zangeres uit. "Ik heb de liedjes uiteindelijk aan mijn moeder laten horen. Toen zij zei dat ze het mooi en fijn vond, had ik zelf pas het idee dat ik het een beetje kon loslaten. Je bent dan alles echt aan het verwerken, maar op een mooie manier."

Miss Montreal brengt op 28 februari haar eerste Nederlandstalige plaat uit, waar de singles Hier en Een Stap Terug op te vinden zijn.