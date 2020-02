Brian Welch, de oprichter en gitarist van de Amerikaanse rockband Korn, ging in 2005 door een moeilijke periode. Hij was drugsverslaafd en had last van depressieve gevoelens. Nu opent hij wellnesscentra, waar hij anderen wil helpen die hetzelfde ervaren, meldt Rolling Stone woensdag.

Dat het in 2005 slecht ging met de muzikant, kwam door de druk die hij ervoer door het jarenlang toeren en zijn worsteling met verslaving en depressies. Nadat hij de band in 2005 verliet, maakte hij een lange periode van herstel door. Pas in 2013 voegde hij zich weer bij de band.

“Ik beschouw mezelf als extreem gezegend dat ik weer gezond ben en ik heb mijn leven toegewijd om anderen te helpen de genezing te vinden die ze verdienen", liet Welch in een verklaring weten.

Samen met Matt O'Neil, een fysiotherapeut die sinds 2017 voor Korn werkt, heeft Welch een wellnesscentrum opgezet. Met behulp van de centra, die de naam Zivel dragen, wil Welch mensen helpen die dezelfde ervaringen hebben.

Hierbij moet aandacht komen voor de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van zijn cliënten. Zij zouden toegang krijgen tot onder meer cryotherapie, infraroodsauna, zuurstoftherapie en zoutwaterbaden.

De keten is vooralsnog alleen te vinden in Tennessee en Californië in de Verenigde Staten. Er staan meer vestigingen gepland.