Johnny Depp stuurde in 2013 sms'jes naar een vriend, waarin hij suggereerde dat hij Amber Heard, zijn inmiddels ex-vrouw, zou willen 'verbranden' en 'verdrinken'. Dat werd woensdag bekend tijdens een hoorzitting in Londen, in een zaak die Depp aanspande tegen de uitgever van het Britse boulevardblad The Sun.

Depp stuurde het bericht naar zijn goede vriend en collega Paul Bettany. Andere sms'jes die hij met hem deelde, wijzen erop dat Depps gedrag werd beïnvloed door alcoholgebruik en werden tijdens de hoorzitting naar voren gedragen.

"Ik heb de hele nacht gedronken voordat ik Amber ging ophalen om naar Los Angeles te vliegen", schreef Depp. "Het was heftig, man. Ik had dagen niet gegeten, een halve fles whiskey gedronken, tientallen vodka’s met Red Bull, twee flessen champagne en pillen geslikt. Wat krijg je dan als je op een vliegtuig stapt? Een kwade klootzak die iedereen beledigt die in de buurt komt. Ik ben er klaar mee."

Verwikkeld in een juridische strijd

In 2016 spande de ex-vrouw van Depp, Amber Heard, een rechtszaak aan tegen de acteur wegens mishandeling. Twee jaar later vertelde ze in een interview met The Washington Post over het geweld dat de acteur tegen haar zou hebben gebruikt.

In datzelfde jaar kopte The Sun een artikel met Depp: a wife beater. Niet alleen spande de acteur hierop een rechtszaak aan tegen Heard, hij klaagde ook The Sun en chef-redacteur Dan Wootton aan wegens laster.

Volgens Reuters zal The Sun, die moet bewijzen zich niet schuldig te hebben gemaakt aan laster, naar alle waarschijnlijkheid het argument gebruiken "dat het artikel niet lasterlijk is omdat het waar is." The Sun kan de sms'jes opvoeren als bewijs van een gewelddadige relatie.

Depp (55) en Heard (33) zijn al sinds 2017 verwikkeld in een juridische strijd over wederzijdse beschuldigingen van huiselijk geweld.

De meest recente ontwikkeling hierin is dat Depp zijn ex ervan beschuldigt hem in het gezicht te hebben gestompt. In februari kwam een audio-opname naar buiten waarin de actrice toegeeft dat ze haar echtgenoot geslagen had. De acteur klaagde Heard vervolgens aan wegens smaad.

Deze zaak wordt in augustus behandeld.