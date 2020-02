A$AP Rocky ziet ook de voordelen van zijn tijd in de gevangenis. De Amerikaanse rapper zat in 2019 een maand in voorarrest in een gevangenis in Zweden, maar dit heeft zijn imago ook goed gedaan, vertelt hij in een interview in WSJ Magazine.

De artiest vertelt in de maarteditie van het tijdschrift dat zijn tijd in de gevangenis hem ook iets moois opleverde. Niet alleen de jongere, maar ook de oudere generatie kent hem inmiddels. "Die mensen zeggen: kijk, die A$AP is eigenlijk zo slecht niet."

De 31-jarige rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet, ervoer zijn tijd in bewaring desondanks toch als bijzonder zwaar. De artiest had het idee dat hij vanwege zijn donkere huidskleur anders werd behandeld dan witte gevangenen.

Volgens de rapper hielpen medegevangenen hem op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in zijn eigen zaak. "Ik zag mezelf regelmatig op televisie, maar ik sprak geen woord Zweeds."

A$AP Rocky moest afgelopen zomer een maand de gevangenis in wegens mishandeling van een negentienjarige man in Stockholm. Er doken videobeelden op waarop te zien was dat hij een man sloeg en schopte. Ook moest hij het slachtoffer een schadevergoeding van 1.100 euro betalen.