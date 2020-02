Laura Prepon, vooral bekend van haar hoofdrollen in de series That '70s Show en Orange Is the New Black, is bevallen van haar tweede kind. Het is niet bekend of ze een dochter of zoon heeft gekregen.

"We verwelkomen ons nieuwe bundeltje liefde", schrijft de 39-jarige Prepon op Instagram. "Ik ben overweldigd met dankbaarheid."

In oktober 2019 liet Prepon weten weer in verwachting te zijn.

Prepon en haar man, de 38-jarige acteur Ben Foster trouwden vorig jaar juni. De twee kennen elkaar al jaren, maar hebben sinds 2016 een relatie. In augustus 2017 kregen ze dochter Ella.