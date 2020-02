George Clooney heeft met spijt moeten vaststellen dat er kinderen werken op een door Nespresso in gebruik genomen koffieplantage. De acteur zit in de ethische adviesraad van de producent en werd door een documentaire op de misstanden gewezen.

"We wisten dat kinderarbeid een groot probleem was toen we zeven jaar geleden met ons duurzaamheidsproject begonnen en ik was eerlijk gezegd zeer verrast toen ik dit zag", aldus Clooney in gesprek met Sky News.

Volgens Clooney valt er nog veel werk te verrichten voor zowel de adviesraad als het bedrijf zelf. De misstanden kwamen aan het licht in een aflevering van Channel 4's Dispatches. In een reactie laat Nespresso weten geen koffie meer te kopen in het desbetreffende gebied in Guatemala.

'Ik hoop dat de journalisten doorgaan met hun werk'

Ondanks zijn teleurstelling is Clooney wel blij met het werk van de journalisten die de kinderarbeid ontdekten.

"Ik hoop dat zij doorgaan met hun werk en het ook zullen vermelden als de door hun aangekaarte situatie niet verbetert. De ethische verantwoordelijkheid die bedrijven hebben, dient getoetst te worden door onafhankelijke journalisten."

Enkele jaren geleden gaf Clooney toe dat hij met het geld dat hij aan de Nespresso-reclames verdient, een project financiert waarmee de voormalig Sudanese dictator Omar Al Bashir in de gaten werd gehouden.