Zangeres Trijntje Oosterhuis heeft singer-songwriter Glen Faria iedere dag een liedje gestuurd, sinds het overlijden van diens broer in oktober. Uiteindelijk werd dat iets minder, maar toevallig ontving Faria maandag weer een nummer van de Oosterhuis, vertelt hij woensdag in de 3 FM-podcast De Koffer van Kevin.

"Gewoon een liedje waarvan zij dacht: misschien heb je dit vandaag nodig" aldus Faria over de liedjes die hij ontving van Oosterhuis. De singer songwriter legt uit dat liedjes volgens hem verder kunnen gaan dan woorden, een persoon "in het moment" kunnen brengen of iemand kunnen kalmeren.

Faria wil niet zeggen welke liedjes hij heeft ontvangen van Oosterhuis. Dat vindt de veertigjarige artiest, ook bekend als rapper MC Fit, te persoonlijk.

De broer van Faria overleed in oktober op 41-jarige leeftijd aan een bloedvergiftiging. "Hij was mijn muzikale soulmate", zei de singer-songwriter in januari over zijn broer Melvin.

Door Oosterhuis deed Faria mee aan Beste Zangers

Oosterhuis haalde Faria over om in 2018 mee te doen aan het zangprogramma Beste Zangers. "Glen je moet gewoon niet zo lullen", zou de zangeres volgens Faria gezegd hebben, toen hij twijfelde over zijn deelname. "Ik zit tussen Trijntje, Alain Clark, Davina Michelle, Dino Martin", licht Faria zijn toenmalige twijfel toe.

Als zanger voel ik me minder", aldus Faria, die zichzelf meer een verhalenverteller dan een zanger vindt. "Ik vindt het bovendien spannend om het liedje van iemand anders te zingen. Omdat het niet mijn verhaal is."