De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een reactie op de veroordeling van Harvey Weinstein gezegd dat hij "nooit een fan" is geweest van de gevallen filmproducent.

"Ik kende hem een beetje", zei Trump volgens Deadline in India, waar hij onder meer een bezoek brengt aan premier Narendra Modi. "De Democraten waren fan van hem. Michelle Obama was gek op hem. Hillary Clinton hield van hem."

Trump, die zelf ook door meerdere vrouwen beschuldigd wordt van seksueel wangedrag, zei verder dat hij niet alle ins en outs van de zaak kende. "Maar voor de betrokken vrouwen is het geweldig nieuws. Voor hen is het een overwinning. Deze uitspraak geeft een hele krachtige boodschap af."

Volgens Hillary Clinton spreekt de veroordeling van Weinstein voor zichzelf. "Mensen hebben dit nieuws gevolgd omdat het tijd werd dat iemand verantwoordelijk werd gehouden. De jury was het daar duidelijk mee eens", tekende Variety op uit de mond van Clinton, die momenteel in Berlijn is omdat op het lokale filmfestival een docureeks over haar in première gaat.

Weinstein doneerde geld voor campagnes Democraten

Weinstein was naar verluidt een van de grootste supporters van Hillary Clinton in de tijd dat ze een gooi deed naar het presidentschap en doneerde zo'n 1,4 miljoen dollar (bijna 1,3 miljoen euro) voor haar campagne. Clinton is niet bang dat het vanwege Weinstein in de toekomst moeilijker zal worden om donaties binnen te halen.

"Hij heeft geld gegeven aan de campagnes van een hoop Democraten: Barack Obama, John Kerry, Al Gore, iedereen", aldus Clinton. "Ik weet niet of dat iemand anders zou moeten afhouden van het bijdragen aan politieke campagnes, maar het zou zeker een einde moeten maken aan het soort gedrag waarvoor hij werd veroordeeld."

Weinstein werd maandag door een jury schuldig geacht aan twee van de vijf aanklachten - aanranding en verkrachting in de derde graad (seks met een persoon zonder zijn of haar instemming, maar niet op gewelddadige wijze of onderdeel van een bewust patroon) - en riskeert een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar.

Op 11 maart krijgt hij zijn straf te horen. Een hoger beroep is al aangekondigd.