Realityster Maxime Meiland heeft op haar negentiende een neuscorrectie ondergaan. Ze koos hiervoor, omdat ze het lichaamsdeel te veel vond lijken op de neus van haar vader Martien Meiland, vertelt ze dinsdag in gesprek met LINDA.meiden.

"Ik had de neus van papa en die wil je echt niet hebben, meid", aldus de nu 23-jarige Maxime Meiland. "Op mijn negentiende heb ik een neuscorrectie gehad."

Ze is nu tevreden met haar uiterlijk en snapt niet dat veel van haar mede-influencers kiezen voor lipfillers. "Waarom moet het als Katrien Duck?", grapt ze.

De realityster is samen met haar ouders te zien in Chateau Meiland, waarvan het derde seizoen binnenkort zal verschijnen. De familie maakte onlangs bekend naar Nederland te gaan verhuizen. SBS is van plan om voor de realitysoap ook de verhuizing te gaan volgen.