Journalist en programmamaker Teun van de Keuken is niet altijd eerlijk over hoe hij zijn lichaam beoordeelt. Hij doet naar buiten toe laconiek over hoe hij eruitziet, maar is eigenlijk ontevreden over zijn uiterlijk, schrijft hij in de Volkskrant.

"Als ik eerlijk ben, ben ik niet altijd eerlijk over mijn relatie tot voedsel en mijn lichaam", aldus Van de Keuken. "Publiekelijk, ook tegenover vrienden en mijn familie, ben ik er relaxed over: eet gevarieerd met een ruim aandeel groente en fruit, beweeg af en toe (wandelen en fietsen is prima) en maak je niet druk als je een keer taart eet. Zolang alles in het lichaam het doet, moet je je niet druk maken over een vetrolletje."

"Maar dat is publiekelijk", gaat Van de Keuken verder. "In de privacy van mijn eigen badkamer gaat het er anders aan toe. Iedere ochtend - en vaak ook nog een keer 's avonds - sta ik op de weegschaal."

De programmamaker is in zijn badkamer vervolgens niet tevreden met zijn uiterlijk. "Ik kijk in de spiegel en zie een buik die er op zich mee door kan", beoordeelt Van de Keuken zijn lichaam. "Toch ben ik ontevreden met wat ik zie: te dik, te weinig gespierd, niet mooi genoeg."

Van de Keuken volgt dit jaar elke maand een ander dieet en onderzoekt het effect op zijn gewicht en de lessen die hij kan trekken uit al die diëten. De programmamaker wordt hierbij bijgestaan door sportdiëtist Esther van Etten en sportarts Jessica Gal.