Toen Sanne Wallis de Vries jong was, was ze ervan overtuigd dat ze als ze groot werd een piemel zou krijgen, vertelt de cabaretier dinsdagavond in talkshow Op1, in gesprek over haar nieuwe theatershow Kom.

"Ik had een oudere broer en wij moesten altijd samen douchen. Nou daar ging het mis", vertelt Wallis de Vries lachend. "Die van hem zat op mijn ooghoogte zal ik maar zeggen."



"Ik dacht dat als ik groter zou worden dat ik dan ook een piemel zou krijgen." Toen haar moeder antwoordde dat dat niet zo was omdat Wallis de Vries "hetzelfde als haar was" schrok ze al helemaal.

Wallis de Vries vindt dat het helemaal niet uit zou moeten maken "wat je tussen je benen hebt hangen", dat komt ook aan bod tijdens haar nieuwe theatershow Kom. Dat is iets wat ze geleerd heeft van haar twee dochters van 15 en 11 jaar.

De show zal ook voor een deel over hen gaan. "Ik sta vaak met verbazing te kijken naar wat er allemaal uit hun mond komt en ik versta soms de helft niet van wat ze zeggen." Daar put ze inspiratie uit voor haar werk.

Vroeger was dat makkelijker. "Toen kon ik ze nog bij de oppas laten en gewoon optreden, maar nu komen ze ook zelf kijken. En er zijn al moeders op het schoolplein geweest die tegen hen zeiden: "Ik heb zo gelachen door wat je moeder over jou zegt." Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk."

"Ik moet echt nog een keertje met ze gaan zitten en goed vertellen wat ik nou zeg", neemt ze zich voor.

Kom gaat 5 maart in première in De Kleine Komedie in Amsterdam.