Acteur Jussie Smollett heeft maandag in de rechtbank verklaard onschuldig te zijn aan nieuwe aanklachten wegens het in scène zetten van een racistische en homofobe aanval op hemzelf. Na zijn verklaring mocht de acteur de rechtbank verlaten zonder het betalen van een borgsom, meldt NBC Chicago maandag.

Het is niet bekend hoe en wanneer de huidige zaak doorgang vindt.

De acteur zou volgens de aanklagers bij de politie valse verklaringen over zijn vermeende mishandeling in januari 2019 hebben afgelegd. Een speciaal aanklager werd aangesteld om die zaak opnieuw te onderzoeken en heeft voor deze zaak zes aanklachten tegen de acteur geformuleerd.

In maart werden alle aanklachten tegen Smollett wegens het doen van een valse aangifte over de vermeende mishandeling ingetrokken. De stad Chicago eiste 115.000 euro van de 37-jarige Amerikaan, als compensatie voor de kosten die het had gemaakt voor het onderzoek in de zaak. Smollett klaagde de stad Chicago aan voor laster.

Smollett deed in 2019 aangifte nadat hij op 29 januari 2019 zou zijn belaagd door twee mannen. Terwijl ze "Make America Great Again" riepen, zouden de mannen een touw om de nek van de acteur hebben gedaan en een vloeistof over hem heen hebben gegoten.

Later beweerde de politie van Chicago dat Smollett de aanval in scène had gezet. In de nasleep van de zaak verloor de acteur zijn baan in de dramaserie Empire.