Spice Girl Mel C denkt dat haar eetstoornis en depressie terug zijn te voeren op een dronken ruzie met medebandlid Victoria Beckham tijdens de Brit Awards in 1996. De zangeres kreeg hierop een waarschuwing dat ze een volgende keer uit de groep zou worden gegooid en dit legde grote druk op haar, vertelt ze zondag bij BBC Radio 4.

"Ik denk dat mijn problemen op dat moment begonnen", aldus Melanie Chisholm, zoals Mel C in het echt heet, over de ruzie waarbij ze Beckham in grove bewoordingen toeriep om "op te rotten". "Ik moest heel streng zijn voor mezelf na die waarschuwing, om mijn lidmaatschap van de Spice Girls niet te verliezen."

Volgens de zangeres zorgde de druk die ze voelde om een perfecte Spice Girl te zijn voor een patroon van eetstoornissen en depressie. "Men noemde mij het lelijke eendje op de achtergrond. Dus ik probeerde mezelf perfect te maken en maakte mezelf heel erg ziek."

Mel C heeft eerder gesproken over haar eetstoornissen en de therapie die ze volgde om van haar depressie af te komen. In september liet de 46-jarige zangeres weten dat ze personen verbiedt om over diëten te praten waar haar dochter bij is.