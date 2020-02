Quentin Tarantino (56) en zijn vrouw Daniella Pick (36) hebben een zoon gekregen, bevestigd TMZ zaterdag. Het is de eerste keer dat de regisseur vader is geworden.

"Daniella en Quentin Tarantino bevestigen vol blijdschap de geboorte van hun eerste kind", aldus een woordvoerder van het stel in een verklaring. De baby is zaterdag geboren in een ziekenhuis in Tel Aviv, meldt The Jerusalem Post. De naam van het kind is nog niet bekend.

Tarantino en de Israëlische zangeres Pick trouwden twee jaar geleden in Los Angeles. Het stel ontmoette elkaar in Tel Aviv, toen Tarantino daar was voor de promotie van zijn film Inglourious Basterds (2009). Pick is te zien in Tarantino's laatste film, Once Upon A Time...In Hollywood.