Rico Verhoeven heeft in een verklaring afstand gedaan van de 'wilde verhalen' die de ronde doen over het einde van zijn relatie met Jacky Duchenne. De kickbokser schrijft op Instagram dat de enige bron met accurate berichtgeving hijzelf is.

Verhoeven en Duchenne kondigden eerder deze week aan na een relatie van dertien jaar uit elkaar te gaan. "De reden daarvoor is dat we jammer genoeg uit elkaar zijn gegroeid en het voor onszelf en vooral de kinderen beter is om separaat verder te gaan in goede harmonie", schrijft hij.

"Tot ons verdriet en frustratie ontstaan er de wildste verhalen over de reden van onze breuk. Sommige media hebben zich deze week gemeld met suggestieve berichtgeving die zorgt voor onnodige stemmingmakerij", vindt het stel. "We distantiëren ons hierbij van elke andere berichtgeving dan deze en verzoeken iedereen nogmaals ons de ruimte te geven om deze moeilijke tijd als gezin te kunnen doorlopen."

Eerder deze week ontstond een gerucht nadat Duchenne op een Instagramfilmpje van Yolanthe Cabau reageerde. Cabau liet de bloemen zien die op de herdenkingsplek van haar overleden vader staan, waarop Duchenne insinueerde dat de rozen afkomstig waren van Verhoeven en voor Valentijnsdag verstuurd waren. Ze noemde dit later een 'impulsief foutje'.

De kickbokser schrijft zich bewust te zijn van zijn status als publiek persoon, maar hoopt dat zijn kinderen hier niet ongevraagd gevolgen van ondervinden. Verhoeven en Duchenne hebben drie kinderen van acht, vijf en twee jaar oud.