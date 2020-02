Actrice Imanuelle Grives ontving na haar interview in de uitzending van Jinek meer dan tweehonderd berichten van mensen die zich in haar verhaal herkennen. De actrice die vorig jaar werd veroordeeld voor het verhandelen van drugs, vertelt vrijdag op Instagram te zijn overladen met berichten van steun.

"Ik heb meer dan tweehonderd berichten gekregen van mensen die zich herkenden in de depressieve en destructieve gevoelens die ik omschreef. Vele mensen hebben mij ook een hart onder de riem gestoken", schrijft de actrice.

Grives zegt dinsdag haar verhaal te hebben gedaan in de Volkskrant en bij Jinek om haar excuses aan te bieden aan "de producenten, crew, cast, zwarte gemeenschap, publiek, fans, collega's" en achter de schermen aan "familie, werkgevers, vrienden en iedereen die hier maar door geraakt is".

'Mijn emotionele staat was geen excuus'

De actrice benadrukt dat haar excuses niet betekenen dat ze nu als held moet worden gezien. "Verder was mijn emotionele staat geen excuus! Of je nou een BN'er, politicus, bankdirecteur, ondernemer, YouTuber of een actrice bent die iets illegaals heeft gedaan, daar horen wettelijke gevolgen bij", schrijft ze.

"Ik heb mijn straf ondergaan en ervan geleerd", stelt de actrice, die ongeveer twee maanden in voorarrest zat en zes dagen in een Belgisch woonhuis met een enkelband moet doorbrengen. "Ik zal nooit meer drugs verkopen, hoe erg ik er ook doorheen zit. De consequentie dat er misschien wel voor altijd het label van drugs om mij heen zal hangen, is voor mij om te dragen."

Grives werd afgelopen juli met een grote hoeveelheid drugs op zak opgepakt op het Belgische festival Tomorrowland. Ook in het appartement waarin ze verbleef, werden verboden middelen aangetroffen. De actrice werd veroordeeld voor het bezit van en handelen in drugs.