Ozzy Osbourne, die onlangs bekendmaakte dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt, zegt meer last te hebben van de nekpijn waar hij sinds een val in 2019 mee kampt. "Als ik kon kiezen tussen parkinson en die klotenek, zou ik voor parkinson gaan", vertelt hij vrijdag aan The Sun.

"Ik heb constant ongelofelijke pijn", vertelt Osbourne. Door de val in zijn eigen huis kreeg de zanger opnieuw last van de ernstige nekblessure die hij in 2003 opliep bij een ongeluk met een quad.

Osbourne vertelt hoe de zenuwen in zijn nek, rug, schouders en armen zijn aangetast door de chirurgische ingreep na de val.

"Ik moet allerlei pijnstillers nemen, maar ik snak naar de opiaten die ik niet mag gebruiken", vertelt hij. Osbourne heeft in het verleden problemen gehad met drank en drugs.

'Ik word er gek van'

"Eerst had ik een infectie in m'n hand waardoor ik niet meer op tournee kon, toen kreeg ik een longontsteking, daarna kwamen die val en de chirurgische ingrepen. Ik word er gek van."

Osbourne vertelt dat het maken van zijn nieuwe soloalbum Ordinary Man, dat vrijdag verschijnt, zijn leven heeft gered. "Voordat ik daarmee aan de slag ging, lag ik maar te denken: arme ik."

"Het album sleurde me uit bed", gaat Osbourne verder. "Het was het beste medicijn dat ik me had kunnen wensen, omdat ik niet meer nadacht over hoe ik als invalide zou kunnen eindigen."

Eerder deze week werd bekend dat Osbourne zijn Amerikaanse tournee heeft moeten afzeggen. In april ondergaat hij een medische behandeling in Zwitserland, die zes tot acht weken in beslag neemt.