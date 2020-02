De studio waarin de auditieafleveringen van American Idol worden opgenomen, is voor korte tijd ontruimd geweest vanwege een gaslek. Alle deelnemers, medewerkers en ook de juryleden Katy Perry, Lionel Richie en Luke Bryan moesten het gebouw in de staat Oregon verlaten.

In door People gedeelde beelden van de komende aflevering, die opgenomen werd in november, is te zien dat Perry een gaslucht opmerkt. "Het is behoorlijk intens", aldus de 35-jarige zangeres. "Ik heb er een beetje hoofdpijn van."

Vervolgens worden productieleden en kandidaten naar buiten geëvacueerd en is te zien dat er ambulances en brandweerwagens arriveren bij de studio. "Het gaat echt om een gaslek", constateert Bryan.

Perry valt vervolgens flauw, maar het is niet zeker of het om een geënsceneerde flauwte gaat.

43 Video Gaslek bij studio van American Idol

In een eerder gedeelde video van de plaatselijke brandweer is te zien dat drie brandweerlieden na hulp te hebben verleend auditie hebben gedaan in de weer toegankelijke studio. Ze zongen met zijn drieën All Night Long van Richie.

Uiteindelijk bleek het gaslek te zijn ontstaan in de keuken van het Sunriver Resort, het hotel waarin de betreffende aflevering van American Idol werd opgenomen.