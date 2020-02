Josylvio is een voorzichtiger leven gaan leiden sinds hij vader is, vertelt de rapper vrijdag in een interview met de Volkskrant.

De 27-jarige Josylvio, die eigenlijk Joost Dowib heet, vertelt dat zijn leven veranderde op het moment dat hij wist dat hij vader zou worden. "De wereld was altijd al een gevaarlijke plek, maar dat zie je pas wanneer je een kind krijgt."

"Ik mag nu niet doodgaan", gaat de rapper en acteur verder. "Dat is plotseling héél belangrijk voor mij geworden: niet ziek worden, geen auto-ongeluk krijgen. Ik móét er voor mijn kind zijn. Dat moet. Ik wil dat er altijd een vader in huis is."

Josylvio, kind van een Nederlandse moeder en een Egyptische vader, zegt dat hij altijd beide afkomsten met zich meedraagt. "Mijn vader Abdelgalil noemt me Yussef en mijn moeder Lia noemt me Joost. Het maakt mij niet uit hoe je me aanspreekt, ik ben Egyptenaar en Nederlander tegelijkertijd. Mensen die willen dat je kiest, snappen het niet."

"Ik zal nooit alleen een Egyptenaar zijn en ik zal ook nooit alleen een Nederlander zijn. Mijn zoontje Omar is nu een paar maanden oud. Wat hij later ook gaat doen, in de ogen van anderen zal hij altijd een buitenlander blijven. Dat heb ik niet verzonnen, dat is hoe de wereld werkt."

Josylvio werd op 17 november vader van zijn zoon Omar.