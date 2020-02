Voormalig PSV-speler Steven Bergwijn moest zich donderdag melden bij de kantonrechter in Eindhoven voor een snelheidsovertreding, maar de voetballer was niet aanwezig. Dat bevestigt de rechtbank Oost-Brabant aan NU.nl.

Bergwijn maakte enkele weken geleden een transfer naar de Londense club Tottenham Hotspur en is op dit moment woonachtig in Londen. Woensdagavond speelde hij met zijn nieuwe club in de Champions League tegen RB Leipzig.

Waarschijnlijk kon de rechter hem daardoor donderdagochtend geen dagvaarding uitreiken. Het Openbaar Ministerie zal daarom een nieuwe datum inplannen, maar deze is nog niet bekend.

Volgens Omroep Brabant zou de snelheidsovertreding op 9 augustus vorig jaar hebben plaatsgevonden, uren nadat hij met PSV in de Europa League tegen Haugesund in Noorwegen had gespeeld. De aanvaller reed met 147 kilometer per uur, terwijl op die route soms 50 en soms 70 kilometer is toegestaan, meldt de regiozender verder.

De woordvoerder van de rechtbank kon snelheden niet aan NU.nl bevestigen. NU.nl is in afwachting van een reactie van het Openbaar Ministerie.