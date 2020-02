André Hazes na de breuk met Bridget Maasland weer bij Monique Westenberg, Jan Smit heeft geen vervanger voor Songfestival-presentatie en Marco en Leontine Borsato samen met Valentijnsdag. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Deze week bleek maar weer eens waarom sociale media lang niet altijd even geloofwaardig zijn. De ene na de ander ontzettend romantische foto van Bridget Maasland en André Hazes werd gedeeld op Instagram, maar maandag kwam er met een klap een einde aan de romance.

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat Bridget en André aan het daten waren - één dag nadat bekend werd dat hij en Monique Westenberg uit elkaar waren - werden er video's en foto's gedeeld waar de liefde en lust vanaf sprong.

De twee konden hun handen niet van elkaar afhouden en heel Nederland was er getuige van. Romantisch op pad in Rome, dronken in elkaars mond zingen in een bar en rondleidingen door hotelkamers; we kregen zo'n beetje alles te zien.

Ook van het tripje naar Curaçao zagen we foto's terug, maar daarna bleef het stil en dat was op de meest romantische dag van het jaar - Valentijnsdag - toch een beetje vreemd. Wat was er aan de hand?

Hoe het precies is gegaan weten we niet, maar na Curaçao is de liefdesbubbel gebarsten. Bridget merkte ineens dat de online en offline haat voor de relatie haar toch een beetje veel werd en André leek op het eiland zijn ex-vriendin te hebben herontdekt.

Waar Bridget er even helemaal doorheen zit, lijkt André wederom heel snel over te stappen: de zanger werd op Curaçao al gezien in de vrouwen-wc met zijn ex en later deze week werd hij gefotografeerd terwijl hij het huis verliet dat ooit van hem en Monique samen was.

Het lijkt er dus op dat Monique als winnaar uit de strijd komt: een verzoening is volgens de kenners op handen. Mama Rachel zal minder blij zijn, zij was immers dol op haar nieuwe schoondochter en is nooit fan geweest van de moeder van haar kleinzoon.

339 Video In de bladen: Jaloezie van Bridget oorzaak relatiebreuk met André?

Er is geen ander en nooit een ander geweest

Waar sommige mensen altijd iets achter de hand houden voor het geval dat, pakt de organisatie van het Eurovisie Songfestival het anders aan. De organisatie is maar aan één iemand trouw en dat is Jan Smit.

De zanger levert al jaren het commentaar bij de wedstrijd en is onderdeel van de selectiecommissie en heeft inmiddels aardig wat credits opgebouwd. In mei mag hij naast Chantal Janzen en Edsilia Rombley het festijn gaan presenteren, maar er zijn inmiddels aardig wat mensen die zich zorgen maken of het hem wel zal lukken.

Jan kampt met psychische en fysieke problemen en heeft vijf weken in een kliniek in Spanje gezeten om daar van zijn burn-out te herstellen. Hij is er echter nog niet en woont nu zo af en toe even buiten Volendam in zijn eentje in een appartement om zichzelf zoveel mogelijk tijd en rust te gunnen.

Jan en zijn team geloven dat hij in mei voldoende is hersteld om het Songfestival te presenteren en ook de organisatie heeft er alle vertrouwen in: zij hebben niemand op de bank zitten wachten die het eventueel zou kunnen overnemen.

Arie Boomsma schrok daar deze week in RTL Boulevard wel wat van. Hij wil dat Jan alle rust neemt die nodig is en het hele festijn afblaast om zich op zichzelf te concentreren. "Het is het Songfestival maar", was een beetje de tendens.

Jan en velen anderen denken daar anders over, het presenteren van het Songfestival voor een miljoenenpubliek is iets wat je slechts één keer in je leven overkomt. Het is voor de presentator te hopen dat hij nu even met rust wordt gelaten, zodat hij zich volledig kan concentreren op zijn eigen gezondheid.

Afscheid nemen bestaat blijkbaar echt niet

Na alle relatie-ellende van deze week, met Rico Verhoeven, Nicolette Kluijver en Bridget en André die uit elkaar gingen, is het verfrissend om te zien dat het toch ook nog anders kan lopen: Marco Borsato en Leontine bewezen deze week dat je weliswaar kan scheiden, maar dat dat niet hoeft te betekenen dat de liefde helemaal verdwenen is.

Na een huwelijk van bijna 22 jaar zijn er ongetwijfeld veel dingen die besproken moeten worden bij de scheiding en blijkbaar gebeurt dat bij Leontine en Marco met een bosje rode rozen er naast. Story fotografeerde de zanger terwijl hij bij zijn aanstaande ex-vrouw op bezoek ging met Valentijnsdag en niet met lege handen aankwam.

De dag erna werd het binnenkort voormalige koppel weer samen gezien door het blad: dit keer bij een autodealer waar een nieuwe auto voor Leontine werd gekocht.

Terwijl de bladen bezig zijn met het opmaken van de scheidingsverdeling, blijkt nu dat Marco en Leontine er spullen bij kopen die nog niet in die verdelingen mee zijn genomen. Dus hoe valt het straks uit?

Tussen Marco en Leontine mag het dan over zijn, het lijkt erop dat ze niet van plan zijn het tot moddergooien te laten komen. Leontine liet daar al iets over doorschemeren op sociale media, waar ze een plaatje deelde met de tekst 'Loslaten is het nieuwe verbinden'.