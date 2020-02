André van Duin is blij dat hij toch is blijven wonen in het huis waar hij zeventien jaar lang met Martin Elferink woonde. De 73-jarige presentator en komiek was na het overlijden van zijn echtgenoot eigenlijk van plan om te verhuizen, maar zag hier uiteindelijk toch van af.

"Alle spulletjes die we eigenlijk hadden gekocht voor het appartement waar ik zou gaan wonen, zijn nu hier afgeleverd", vertelt Van Duin in gesprek met De Telegraaf. Hij en Elferink hadden onlangs een nieuw pand in Amsterdam gekocht.

Nu heeft Van Duin echter besloten in zijn oude huis te blijven. "Daarom wordt er hier en daar wat opgeknapt, nieuw vloerbedekkinkje in een kamer en zo. Een frisse wind erdoor. Ik ben blij dat ik dit huis net op tijd niet heb verkocht! Dan was ik nog niet jarig geweest."

Ondanks de zware tijd die Van Duin doormaakt, gaat hij donderdag wel zijn 73e verjaardag vieren en heeft hij een etentje met wat vrienden gepland. "Ja, wat afleiding, je kunt er maar beter wat van maken", vindt de komiek.

Van Duin en Elferink ontmoetten elkaar in 2003 en trouwden in 2006. Bij Elferink werd vorig jaar augustus botkanker geconstateerd. Destijds verklaarde Van Duin dat de behandeling goed ging en dat hij daarom "zeer hoopvol" was. Elferink overleed in januari op 55-jarige leeftijd.