Acteur Elijah Wood en zijn vriendin Mette-Marie Kongsved zijn ouders geworden van hun eerste kind, zonder hier ruchtbaarheid aan te geven, meldt Us Weekly dinsdag.

Wood liet in februari 2019 tijdens de talkshow Late Night With Seth Meyers weten dat zijn vriendin in verwachting was. Hij vertelde dat ze er op Kerstavond achterkwamen dat Kongsved zwanger was.

In juli van dat jaar werd de Deense filmproducente zwanger gefotografeerd door paparazzi. Het stel heeft de geboorte van hun kind nooit wereldkundig gemaakt. De bron vertelt niet aan Us Weekly of het om een jongen of meisje gaat.

De Lord of the Rings-acteur leerde Kongsved kennen in 2017, toen ze samen aan de film I Don't Feel at Home in This World Anymore werkten.