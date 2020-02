Acteur Chris Noth, onder meer bekend als Mr. Big uit Sex and the City, is wederom vader geworden van een zoon.

Het jongetje heet Keats, schrijft de 65-jarige Noth op Instagram. "Uit de hemel kwam onze tweede zoon - Keats", aldus de acteur.

Noth is sinds ongeveer achttien jaar samen met actrice Tara Wilson, met wie hij eerder al zoon Orion kreeg. Hij werd in 2008 geboren.

De acteur was ook onder meer te zien in Manhunt: Unabomber, The Good Wife en Law & Order: Criminal Intent.