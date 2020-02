Dave Roelvink is van plan de tatoeage met de naam van zijn ex Julia Mekkes van zijn lijf te verwijderen. De twee maakten in oktober 2019 een einde aan hun relatie.

"Als ik van iemand hou, is dat intens. Ik doe dan alles voor iemand. Daarom tatoeëer ik de naam van mijn vriendinnetje altijd meteen op mijn lichaam. Ik laat de tattoo 'Juul' nu wel weghalen ja", aldus de dj in gesprek met Weekend.

Roelvink zegt dat hij kapot was van de breuk en er twee maanden om gehuild heeft. "Dan belde ik mijn moeder: 'Mam, kom naar me toe'. Heel triest liep ik dan huilend met haar door het park."

De dj staat inmiddels open voor een nieuwe relatie, zegt hij tegen Story. "Ik kan slecht alleen zijn en heb er moeite mee om goed voor mezelf te zorgen. Ik heb een vrouw nodig."