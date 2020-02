Voormalig Boer zoekt Vrouw-deelneemster Steffi is van plan een eigen bed and breakfast te openen. Als alles goed gaat, zal ze de B&B op het erf van haar familie in april 2021 openen.

In gesprek met NU.nl vertelt Steffi dat de familie al langer met het plan rondloopt om een eigen B&B te openen. De boerin houdt van gezelligheid en ziet zichzelf zeker achter de bar staan in het café van de B&B.

"We zijn afhankelijk van van alles en nog wat, maar als alles volgens planning verloopt, dan gaan we in september beginnen met bouwen. Mits het geen Ik Vertrek-praktijken worden, willen we in april volgend jaar open", aldus de boerin.

Steffi deed in 2018 mee aan Boer zoekt Vrouw. Ze vond tijdens het seizoen de liefde bij hovenier Roel.