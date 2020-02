De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft woensdag bepaald dat de beslaglegging op het huis van Patricia Paay moet worden opgeheven.

De beslaglegging was het gevolg van een geschil tussen Paay en administratiekantoor Osuro. Het bedrijf legde vorig jaar na goedkeuring van een rechter beslag op haar woning in Wernhout.

In juni 2019 oordeelde een rechter dat de presentatrice geen schuld heeft bij het bedrijf, dat is opgericht door haar goede vriend Rob Rijsbergen, en het geëiste bedrag van 93.000 euro dus niet hoeft te betalen.

Paay zou vanaf 2015 bedragen hebben ontvangen van Osuro. Rijsbergen werd in 2017 aan de kant gezet, waarna zijn zoon de leiding overnam. Hij probeert aan te tonen dat het door Paay ontvangen bedrag een lening was en dus terugbetaald dient te worden.

Nadat de rechter oordeelde dat hier niet genoeg bewijs voor was geleverd, besloot Osuro in hoger beroep te gaan. Dit beroep dient later dit jaar.