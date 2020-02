Bridget Maasland ontving tijdens haar relatie met André Hazes bedreigingen via de post en sociale media. Ze gaat geen aangifte doen, vertelt de presentatrice woensdag in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538.

"Als er zo veel druk van buitenaf en bedreigingen via de post en sociale media komen, dan is het moeilijk om een relatie in stand te houden", aldus Maasland. "Dit ging zo ver. Ik vind het echt heel heftig als mensen zo met je omgaan."

"Zo veel negativiteit. Er zijn rare dingen gebeurd", gaat de presentatrice verder. "Daar wil ik niet over uitweiden. Maar, zeker na de afgelopen dagen, als iemand minder sterk in zijn schoenen zou staan dan ik, dan zouden er echt heftige dingen kunnen gebeuren."

Maasland gaat geen aangifte doen, maar is geschokt door het klimaat dat in Nederland heerst, en in het bijzonder op sociale media. "Hoe het nu gaat op sociale media, gaat levens kapotmaken. Ik heb ook gewoon liefdesverdriet, maar daar hoor je niemand over."

Maasland ontkent dat ze de media de schuld zou hebben gegeven van de breuk tussen haar en Hazes, na een relatie van drie maanden. De 45-jarige presentator wijt het einde van haar relatie met de 26-jarige zanger aan de druk van buitenaf, waardoor hun relatie niet kon opbloeien te midden van hun drukke en verschillende levens.