Volgens Demi Lovato heeft een poging om te herstellen van haar eetstoornis in juli 2018 geleid tot een overdosis drugs, zegt de Amerikaanse zangeres in de podcast Pretty Big Deal van model Ashley Graham.

Volgens Lovato veroorzaakte de poging om te herstellen van haar eetstoornis veel mentale problemen en was dit uiteindelijk een van de grootste factoren die tot een overdosis leidden.

De zangeres, bekend van nummers als Stone Cold en Sorry Not Sorry zei in het interview met Graham: "Ik dacht dat ik de afgelopen jaren aan het herstellen was van de eetstoornis, terwijl ik er eigenlijk veel dieper in kwam te zitten." Lovato zegt dat ze vooral te veel aan het sporten was in die periode.

"Wat ik eigenlijk echt nodig had, was iemand die naar me toekwam om te zeggen: 'Ik denk dat je moet heroverwegen hoeveel je sport'", aldus Lovato in de podcast. De zangeres kampte al langer met verslavingsverschijnselen en was voor haar overdosis meer dan zes jaar nuchter.