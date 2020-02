Willibrord Frequin zag het leven in 2018 niet meer zitten vanwege ernstige prostaat- en maagklachten. Zijn partner Gesina Lodewijkx gaf hem het vertrouwen terug en zei hem niet op te geven, vertelt de presentator woensdag in gesprek met De Telegraaf.

"Ik had destijds zo veel pijn dat ik zelfs uit het leven wilde stappen", aldus de 77-jarige Frequin. "Voordat ik aan mijn reis voor het televisieprogramma Beter Laat Dan Nooit begon, heb ik natuurlijk wel even teruggedacht aan die periode. Die was loodzwaar en ik was min of meer alle vertrouwen in een goede afloop verloren."

Frequin kreeg van zijn partner het vertrouwen in een goede afloop terug. "Uiteindelijk was het ook Gesina, mijn moordwijf, die mij het vertrouwen gaf dat ik niet moest opgeven. En moet je zien hoe deze ouwe knar er weer bovenop is gekomen."

In september 2018 liet Frequin weten een operatie te hebben ondergaan. De presentator wilde geen details over de ingreep delen, maar vertelde wel dat hij een longontsteking had gekregen als complicatie.

Voor Beter Laat Dan Nooit reist Frequin met Peter Faber (76), Gerard Cox (79) en Barrie Stevens (75) door Midden- en Zuid-Amerika. De vier doen in het programma verslag van hun belevenissen. Het tweede seizoen van het programma met Katja Schuurman als presentatrice is vanaf 22 april te zien op RTL 4.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0900-0113.