Acteur Ben Affleck geeft dinsdag in een gesprek met The New York Times toe dat zijn overmatig drankgebruik een rol speelde in zijn scheiding van de actrice Jennifer Garner. Affleck en Garner waren dertien jaar getrouwd.

De 47-jarige acteur zegt dat hij "meer en meer begon te drinken" terwijl zijn huwelijk "uit elkaar viel".

De reden hiervoor is naar eigen zeggen dat hij compulsief gedrag vertoont, waardoor hij voortdurend ongemak ervaart. "Je probeert jezelf beter te laten voelen met eten, drank, sex, gokken, shoppen, of wat dan ook. Maar daardoor wordt je leven alleen maar slechter. Dat probeer je te compenseren door het nog meer te doen, en dat is wanneer de echte pijn begint", vertelt de zanger. "Het is een vicieuze cirkel, die je niet kunt doorbreken".

Volgens Affleck verergerde zijn drankgebruik de huwelijksproblemen met Garner. De twee, die samen drie kinderen hebben, kondigden in 2015 na een huwelijk van tien jaar hun breuk aan en scheidden in 2018.

In Afflecks nieuwe film, The Way Back speelt hij een rol die meemaakt wat hij zelf ook heeft ervaren. Hij speelt een basketbalcoach op de middelbare school, die worstelt om zijn leven bij elkaar te houden terwijl hij vecht tegen alcoholverslaving en omgaat met een mislukt huwelijk. Affleck noemt het filmproces "therapeutisch".