Actrice Imanuelle Grives, die afgelopen zomer op het festival Tomorrowland werd opgepakt vanwege drugsbezit, zegt dinsdagavond in de uitzending van Jinek dat ze voorlopig geen drugs zal gebruiken. Als Eva Jinek haar vraagt of ze het niet gewoon helemaal wil afzweren antwoordt ze "zich niet te willen voordoen als heilige".

"Als je niet normaal kan doen met drugs, dan moet je uit de buurt blijven", zegt Grives in de uitzending. "Ik ben geen heilige, maar ik heb met mezelf de afspraak gemaakt: als je drugs als een verrijking kan gebruiken, dan mag het. Maar dat gaat het komende half jaar niet gebeuren."

Grives doet bij Jinek aan tafel haar verhaal over de arrestatie, haar tijd in de gevangenis en hoe haar familie erop reageerde. "Het is bizar om die persoon te zijn uit een van de grootste schandalen van 2019", zegt ze over de ophef die haar arrestatie in de media heeft veroorzaakt.

Als ze vertelt over de reactie van haar moeder, is ze zichtbaar aangeslagen. Ze zegt het heel moeilijk te hebben gevonden om het er met haar moeder over te hebben, omdat ze "uit een net gezin" komt. Maar haar moeder reageerde volgende de actrice heel begripvol.

Een goed moment

Grives herhaalt in Jinek dat ze persoonlijk door een moeilijke periode ging en dat de arrestatie voor haar daardoor eigenlijk op een goed moment kwam. "Als ik uitging voelde ik me goed. Maar als ik thuis was, kon ik niet in beweging komen. Er gebeurde gewoon niks, ik kon niks."

Haar eerste reactie op de arrestatie was dan ook opluchting: "Ik kon eindelijk uit die denderende trein."

Grives, die in de komende maanden nog zes dagen met een enkelband vast moet zitten in een huis in België, zei eerder in gesprek met de Volkskrant alweer aanbiedingen voor acteerwerk te hebben gekregen en weinig last te hebben van negatieve reacties op straat. "Ze begrepen dat ik geen drugsdealer was, maar een thrillseekende, overspannen actrice die een heel domme keuze heeft gemaakt."