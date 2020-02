Siem de Jong gaat trouwen met zijn vriendin Fieke Knuppe, zo schrijft de Ajax-speler op Instagram.

"Spannende tijden in het vooruitzicht", aldus de voetballer, die sinds 2006 samen is met Knuppe. "Ik ben klaar voor alle avonturen die gaan komen. Ze heeft ja gezegd!"

De 31-jarige De Jong heeft samen met Knuppe twee kinderen: dochters Lux en Rosie.

De aanvallende middenvelder speelt momenteel bij Ajax, maar maakt zeer waarschijnlijk binnenkort de overstap naar de Amerikaanse club FC Cincinnati.

Ron Jans was daar trainer, maar dinsdag werd bekend dat hij opstapt nadat hij in opspraak was geraakt wegens het gebruik van het 'N-woord'.