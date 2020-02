Imanuelle Grives had niet verwacht dat haar arrestatie wegens drugsbezit groot nieuws zou worden. In een interview met de Volkskrant zegt de actrice dat ze met die mogelijkheid geen rekening had gehouden.

Grives kreeg enkele dagen na haar arrestatie bij de ingang van het Belgische festival Tomorrowland van haar advocaat te horen dat het verhaal was "ontploft" in de media. "Ik stortte in. Met die mogelijkheid had ik niet eens rekening gehouden."

"Ik dacht: daar ben ik niet bekend genoeg voor, wie is er nu in mij geïnteresseerd?", legt de actrice uit. "Dat had ik mooi mis. Het was wereldnieuws, tot in Amerika aan toe. Ik dacht: Ima, dat heb je mooi voor elkaar, idioot die je bent."

Grives beseft dat de verklaring dat ze de drugs op zak had ter voorbereiding op een rol het nieuws nog opzienbarender maakte. "Komt het voor 100 procent door die rol? Nee. Komt het voor 0 procent door die rol? Nee, ook niet. Het is niet helemaal onwaar, maar het kwam door een combinatie van factoren", zegt de actrice.

"Tijdens het verhoor noemde ik die rol en daar zat de Belgische advocaat bij die mij was toegewezen. Hij heeft daarna tegen de pers gezegd: 'Ze deed het als onderzoek voor een rol.' Dat had ik ook wel verklaard, maar waarom was het nodig om dit naar buiten te brengen?", vraagt ze zich af.

Arrestatie kwam volgens Grives op 'goed moment'

Grives zegt dat het in de periode naar het festival toe niet goed met haar ging en dat ze het feesten als een uitweg zag. De grote hoeveelheid drugs kocht ze niet om te verkopen, maar vanwege de lagere prijzen bij een grotere bestelling. Uiteindelijk verkocht ze op Tomorrowland toch acht xtc-pillen.

Achteraf vindt de actrice dat haar arrestatie op een goed moment kwam. "Het was een opluchting. Een diepe zucht: zo, ik ben uit die denderende trein gestapt. Alles wat in mijn hoofd gebeurde, hoe slecht ik in mijn vel zat, eindelijk had ik daar tijd voor", vertelt ze over haar tijd in de gevangenis.

Grives, die in de komende maanden nog zes dagen met een enkelband vast moet zitten in een huis in België, zegt weer aanbiedingen voor acteerwerk te hebben gekregen en weinig last te hebben van negatieve reacties op straat. "Ze begrepen dat ik geen drugsdealer was, maar een thrillseekende, overspannen actrice die een heel domme keuze heeft gemaakt."