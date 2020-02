Billie Eilish is sinds kort gestopt met het lezen van berichten onder haar foto's op sociale media. De zangeres zegt in gesprek met BBC Breakfast dat ze er zo door gekwetst raakte, dat het beter voor haar is om helemaal niet meer te kijken.

"Het verpestte mijn leven", aldus de achttienjarige Eilish, die eerder al vertelde met depressieve klachten te kampen en suïcidale gedachten te hebben gehad door de druk van haar plotselinge roem.

Haar broer Finneas O'Connell heeft het gevoel dat mensen niet doorhebben wat ze zijn zusje en andere beroemdheden aandoen. "Je krijgt toch het idee dat die mensen denken: wat ik ook naar een beroemdheid stuur, het kan ze niet raken. Maar dat is niet zo, want het is voor iedereen even schadelijk."

De zangeres zegt dat de berichten alleen maar erger zijn geworden na de winst van meerdere Grammy's en het binnenhalen van de opdracht voor de titelsong voor de nieuwe Bond-film. "Het is erger dan het ooit is geweest."

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0900-0113.