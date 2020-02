Jan Smit woont een deel van zijn tijd niet bij zijn vrouw Liza en hun drie kinderen om te herstellen van zijn burn-out. De zanger heeft, op advies van zijn behandelend team, een appartement buiten Volendam gehuurd om alleen te kunnen zijn.

Smit vertelde eerder al via sociale media weten dat hij een tijd niet mentaal en fysiek in staat was om zijn werk te doen. Inmiddels is de zanger bezig met de voorbereidingen voor de presentatie van het Eurovisie Songfestival, maar optreden doet hij niet.

Aan De Telegraaf vertelt zijn manager Aloys Buys dat de zanger vijf weken in een Spaanse kliniek heeft gezeten om daar onder leiding van Nederlandse psychotherapeuten behandeld te worden tegen een burn-out.

Om het proces in Nederland voort te zetten wordt Smit niet alleen behandeld in Nederland, maar is door hem en zijn omgeving besloten dat het verstandig is als hij nu een plek voor zichzelf heeft.

"Dat is zo geregeld met zijn vrouw Liza, zijn gezin, zijn behandelend team en met ons. Thuis is het vaak te druk voor hem. Met drie kinderen, in de leeftijd van twaalf, negen en zes wordt het hem thuis wel eens teveel, als ze ook nog vriendjes en vriendinnetjes van school meenemen. En van die kinderen kun je niet verwachten dat ze altijd rekening houden met papa, die rust wil. Dat zijn ze na twee minuten, gelukkig maar, weer vergeten. Jan heeft daar die plek nu, buiten Volendam, waar hij dag en nacht terecht kan zodra hij daar behoefte aan heeft. Zijn therapeut vond dat de beste oplossing, voorlopig."